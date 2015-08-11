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«الخارجية» تطلق صفحة خاصة باللغة الإنجليزية على موقع «فيس بوك»

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«الخارجية» تطلق صفحة خاصة باللغة الإنجليزية على موقع «فيس بوك» «الخارجية» تطلق صفحة خاصة باللغة الإنجليزية على موقع «فيس بوك»

 

وزارة الخارجية

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم اليوم 11 أغسطس إطلاق صفحة خاصة بوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” باللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الخارجية للتواصل مع المجتمع الغربي سواء المقيم خارج أو داخلها، بالإضافة إلى أبناء الجاليات المصرية بالخارج ممن لا يجيدون اللغة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن إطلاق صفحة وزارة الخارجية باللغة الإنجليزية على موقع “فيس بوك” يأتي استكمالا للجهود التي قامت بها الوزارة في السابق للتواصل مع جميع أطياف الشعب المصري، سواء المقيمين في مصر أو خارجها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية على الإنترنت باللغات الثلاث (العربية والإنجليزية والفرنسية)، وصفحة الوزارة على موقع “فيس بوك” باللغة العربية، بالإضافة إلى الحساب الرسمي للمتحدث باسم الوزارة على موقع “تويتر”.

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