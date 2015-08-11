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حزب الشعوب الديمقراطي يتهم الرئيس التركي بمحاولة جر البلاد لحرب أهلية

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حزب الشعوب الديمقراطي يتهم الرئيس التركي بمحاولة جر البلاد لحرب أهلية حزب الشعوب الديمقراطي يتهم الرئيس التركي بمحاولة جر البلاد لحرب أهلية

رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي صلاح الدين ديمريرطاش

اتهم رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي صلاح الدين ديمريرطاش، الرئيس التركي بمحاولة جر البلاد إلي حرب أهلية وإقليمية، وأن ما يتم من عمليات تم التخطيط له داخل حزب العدالة والتنمية الذى يسعي للعودة لحكم تركيا منفراد.

وقال”ديمريرطاش”، إن الانتقالية الحالية ليس من حقها دستوريًا اتخاذ قرارات مصيرية تتعلف بعمليات عسكرية مشيراً إلى حزب الحزب الخاطئة التي أنتهجها في الشرق الأوسط، وتحديد سوريا.

وأشار إلى أن العقل المدبر لذلك هو الرئيس التركي وعليه والحكومة أن يعلموا أن الأكراد ليس لديهم ما يملكونه أو يخافون عليه، وأن الهدف من العمليات هو حماية الحكومة والقصر الرئاسي والعودة بالبلاد إلى دولة الحزب الواحد.

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