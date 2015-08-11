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"كهرباء دبي" تنظم "خيمة الأفكار"

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"كهرباء دبي" تنظم "خيمة الأفكار" "كهرباء دبي" تنظم "خيمة الأفكار"

قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتنظيم حملة" خيمة الأفكار"، لتعزيز الأفكار الإبداعية للموظفين والمتعاملين لمدة أسبوع كامل، وذلك في مختلف مراكز الهيئة.

وجاء تنظيم الحملة تعزيزاً لاستراتيجيات الهيئة في تحسين وتطوير بيئة العمل وإشراك الموظفين والموظفات والمتعاملين بجميع فئاتهم في تقديم أفكار ومقترحات بناءة تساعد على خلق بيئة عمل مثالية وتساهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدَّمَة للمتعاملين.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: "تنسجم الحملة في مضمونها وأهدافها مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله، لكي تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم، وترسيخ مكانة دبي كقطب عالمي للابتكار والإبداع، وجعلها المدينة الأكثر سعادة على ﻭجه ﺍلأرض وﺍلتجربة ﺍلأكثر كفاءة وسلاسة ﻭﺃماناً ﻭتأثيراً للمقيمين والزﺍئرين ".

وهدفت الحملة التي نظمتها الهيئة خلال ساعات الصباح الأولى من 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً، إلى إشراك موظفي وموظفات الهيئة في ابتكار الأفكار الإبداعية كمنهجية راسخة في جميع إدارات وأقسام الهيئة.

وتضمنت الحملة نشاطات شملت ايجاد خيم تم نشرها ضمن باحات مراكز الهيئة لتقديم الاقتراحات من خلالها.

وقد وفرت الهيئة لهذه الغاية مجموعة من أجهزة الآيباد وغيرها من الأجهزة الإلكترونية داخل الخيم سمحت للمشاركين بكتابة مقترحاتهم وأفكارهم وتزويد بياناتهم الشخصية.

كما قامت الهيئة بتقديم هدايا رمزية للمشاركين والمشاركات في الحملة. وقد لاقت الحملة مشاركة واسعة من الموظفين والمتعاملين، حيث يجري حالياً مراجعة الأفكار والمقترحات للاستفادة منها.
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