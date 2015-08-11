صورة بمطعم تتسبب في جريمة قتل

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على خليجي، أقدم على ضرب أسيوي في مطعم ما أدى إلى وفاة الأخير بعد سقوطه وارتطام رأسه بالأرض، دون أن يكون قاصداً من ذلك قتله.

وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن تفاصيل القضية تعود إلى أن الخليجي كان يجلس برفقة خطيبته في مطعم بأحد الفنادق، فيما كان الأسيوي وبرفقة أصدقائه يجلسون على طاولة قريبة، وكانوا يلتقطون الصور باستخدام هاتف نقال.

وأضاف أن عملية التقاط الصور أزعجت الخليجي الذي طلب أحد العاملين في المطعم مطالبة الأسيوي وأصدقائه بالتوقف عن التصوير لأنها تظهره وخطيبته في الصورة، لكن الأسيوي رفض ذلك بدعوى أن هذا شأن يخصهم.

وتابع أن الخليجي توجه إلى طاولة الأسيوي وطالبه بالكف عن سلوكه إلا أن الأخير وقف متحدياً فوقعت مشادة كلامية بين الطرفين دفعت الخليجي إلى توجيه ضربه إلى الأسيوي فسقط وارتطم رأسه بالأرض.

وأشار اللواء المنصوري إلى أن الأسيوي نًقل بواسطة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف د إلى المستشفى على الفور من أجل تلقي العلاج لكنه فارق الحياة في صباح اليوم التالي "أمس"، فيما قامت الشرطة بإلقاء القبض على الخليجي.