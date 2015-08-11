سفر 746 مصريا وليبيا وعودة 172 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية أمن مطروح، فى بيان صحفى منذ قليل، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 746 إلى الجانب الليبى بينهم 147 مصريا و599 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات سفر عدد 32 شاحنة بضائع إلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارا بإنهاء إجراءات وصول 70 شاحنة مصرية عقب تفريغ حمولاتها بالجانب الليبى، وإنهاء إجراءات وصول 417 مصريا وليبيا بينهم 337 سبق مغادرتهم للبلاد بطريقة شرعية و80 غادروا متسللين بطريقة غير شرعية، ليرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم حتى الآن 70 ألفا و67 مصريا منذ يوم 17 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية وقيام سلاح الجو المصرى على إثر ذلك بدك مواقع الإرهابيين هناك.

سفر 291 مصريا وليبيا وعودة 241 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر 458 مصريا وليبيا وعودة 336 إلى البلاد عبر منفذ السلوم

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سفر 785 مصريا وليبيا وعودة 575 عبر منفذ السلوم