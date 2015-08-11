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"كهرباء الوادى الجديد": الحر الشديد تسبب فى صهر كابل رئيسى وتم إصلاحه

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"كهرباء الوادى الجديد": الحر الشديد تسبب فى صهر كابل رئيسى وتم إصلاحه "كهرباء الوادى الجديد": الحر الشديد تسبب فى صهر كابل رئيسى وتم إصلاحه
قال المهندس خضر سيد على مدير عام قطاع كهرباء الوادى الجديد فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، إن سبب انقطاع التيار الكهربى بـ6 مناطق وأحياء سكنية بمدينة الخارجة نتج عن انصهار كابل رئيسى نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، مما أدى لصهر كابل رئيسى فى لوحة توزيع حى الأمل بمدينة الخارجة والمسئولة عن تغذية 6 مناطق وأحياء بالمدينة، حيث نجحت فرق الصيانة تقوم فى إحلال الكابلات المنصهرة وعودة التيار الكهربائى مرة أخرى للأحياء المتضررة .

وأضاف مدير القطاع أنه قد تم الاستعداد لهذه الطوارئ وخاصة الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة من خلال رفع قدرات بعض المحولات وتركيب 7 محولات إضافية، لتدعيم الجهد الكهربى وتخفيف الأحمال عن باقى محولات الشبكة، وتخصيص مليون جنيه لتحسين خدمة الكهرباء بمركز باريس وتوفير صيانة دورية وكميات من السولار لمحطات الديزل التى توفر التيار الكهربى بمركز الفرافرة .

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مصر 365