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وزير التعليم الفنى من المنوفية: تحويل بعض المدارس التجارية إلى فندقية

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أكد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى، أن الوزارة تسعى إلى تقليل أعداد الملتحقين بالتعليم التجارى، نظرًا لعدم حاجة سوق العمل له، وسيكون ذلك بالتوسع فى بعض التخصصات مثل الملابس الجاهزة والتصنيع الغذائى ورعاية الأطفال، كما سيتم تحويل عدد من مدارس التعليم التجارى إلى تعليم فندقى.

جاء ذلك خلال حضور المؤتمر الصحفى بدايون عام محافظة المنوفية بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، واللواء أسامة فرج السكرتير العام للمحافظة والدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن الوزارة مهتمة بتحقيق الانضباط داخل المدارس والقضاء على ظاهرة الغش، واتضح ذلك من خلال نسبة النجاح التى تقترب من 50% فى الدور الأول، موضحاً أن النتيجة جاءت معبرة عن الوضع الحقيقى للتعليم الفنى، وأن نسبة النجاح فى الدور الثانى ستكون منضبطة.

ووجه الوزير بضرورة التوسع فى مشروعات رأس المال الإنتاجية داخل المدارس الفنية لتعظيم الموارد الذاتية، وزيادة القدرة على الصرف وتنمية العملية التعليمية، مؤكداً أن التعليم الفنى هو قاطرة المستقبل، وذلك لأن معظم الشركات والمصانع فى حاجة دائمة إلى خريجى التعليم الفنى، وخاصة التعليم الصناعى من أجل الاستفادة منهم فى العمل.

وأشار إلى أن التعليم الفنى يساعد الطلاب على زيادة الخبرة والتدريب، واكتساب العديد من المهارات، وتحفيزهم لكل ذلك من خلال رواتب شهرية، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة عدد الطلاب المقبولين فى التعليم المهنى بنسبة 12.5%.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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