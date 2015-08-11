زراعة أسيوط: 141 ألفا و133 فلاحا مستفيدون من نظام التأمين الصحى

قال مصطفى رشدى، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم إعداد جميع البيانات والكشوف بأسماء الفلاحين بالمحافظة المستحقين للتأمين الصحى والبالغ عددهم حوالى 141 ألفا و133 فلاحا، وإرسالها إلى وزارة الزراعة التى بدورها ستقوم بإرسال هذه الكشوف إلى وزارة الصحة لاستخراج بطاقات التأمين الصحى لهم.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن مشروع قانون التأمين الصحى للفلاحين يتضمن ضم الفلاح تحت مظلة التأمين الصحى، مؤكدًا أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو أتت ثمارهما للفلاحين، وأن عجلة النهوض بالفلاح المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا تحركت ولن تتوقف.

وأوضح وكيل الزراعة فى أسيوط، أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على إنشاء نظام للتأمين الصحى على الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى، وأن الفلاحين سيتم منحهم الكارت الذكى لخدمة العلاج، مشيرًا إلى أن الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ستقدم خدمات التأمين الصحى للفلاحين حتى يكون أقرب إليهم مقابل اشتراك 120 جنيهًا يدفعها الفلاح و200 جنيه تدفعها الدولة.

وأشار المهندس مصطفى رشدى إلى أن القرار الجديد يتضمن إلزام الدولة بتحمل فارق التكلفة التى لا يغطيها التأمين الصحى تماما مثل عمليات زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.