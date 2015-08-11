بالصور.. رئيس مدينة دهب يزور مطران دير سانت كاترين للاطمئنان على صحته
ترأس اللواء عماد علوان، رئيس مدينة دهب، وفداً ضم جميع المديرين بمجلس المدينة، لزيارة نيافة الأنبا ديمترى، مطران دير سانت كاترين "يونانى الجنسية"، إثر تعرضه لأزمة قلبية تم نقله خلالها إلى المستشفى التخصصى بمدينة دهب.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتمنى الجميع للأنبا ديمترى الشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية كرمز عزيز من الرموز القبطية، كما هنأ رئيس مدينة دهب جميع الأخوة الأقباط ببدء صيام السيدة العذراء متمنياً لهم جميعاً الخير والسعادة وموفور الصحة والعافية.
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