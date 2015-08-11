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وفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بعمان يزور مكتبة الإسكندرية

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وفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بعمان يزور مكتبة الإسكندرية وفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بعمان يزور مكتبة الإسكندرية
قام وفد من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان بزيارة مكتبة الإسكندرية للتعرف عليها، باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا فى والعالم أجمع، وللاطلاع على أحدث تقنيات الرقمنة وترميم المخطوطات بالمكتبة.

استقبل الوفد الدكتور شريف رياض، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية، ولفت إلى أنه ناقش مع الوفد سبل التعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، خاصة وأن مكتبة الإسكندرية تعد رائدة فى مجال حفظ التراث ورقمنته، وقد نفذت عدد كبير من مشروعات رقمنة الوثائق وترميم السجلات التاريخية والمخطوطات، كما عقدت الكثير من الشراكات داخل وخارج الوطن العربى فى هذا المجال.

وقام الوفد بتفقُّد المكتبة واستعراض أنشطتها المختلفة واستمعوا إلى شرح تفصيلى عن المكتبة ومعالمها؛ ومنها قاعة الاطلاع الرئيسية، ومثلث كاليماخوس، ومتحف الآثار وعرض البانوراما الحضارية، ومتحف السادات.

واجتمع الوفد مع كل من المهندس محمد زغلول والمهندس رامى رشدى؛ ممثلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمكتبة، للتعرف على مشروعات الرقمنة التى تقوم بها المكتبة وأبعادها التقنية، كما قاموا بجولة فى معرض "عالم المعرفة الرقمى".

كما قام الوفد بجولة فى متحف المخطوطات، ومعمل الترميم، ومعمل الكيمياء والضبط البيئى ووحدة الترميم الآلى، وقسم الكتب النادرة والمقتنيات، ثم استقبلهم الدكتور محمد سليمان، مدير إدارة متحف المخطوطات، حيث استعرض أهم المشروعات التى ينفذها المتحف، وتناول الطرفان سبل التعاون المستقبلى فى هذا المجال.

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مصر 365

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