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تأجيل قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد لجلستي 13 و14 سبتمبر المقبل

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تأجيل قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد لجلستي 13 و14 سبتمبر المقبل تأجيل قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد لجلستي 13 و14 سبتمبر المقبل

 

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، تاجيل قضية محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها إثنين من رجال الشرطة و 40 أخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد، لجلسة 13 سيتمبر لاستكمال مشاهدة الاسطوانات، وثانيا تكليف الفنى أحمد شعبان باعادة فحص اسطوانة محمد علاء الوشاحي وقناة الحياة 1 والالفاظ الواردة بها وقائلها وتاريخها، وحددت جلسة 14 سبتمبر لحضوره أمام المحكمة وقدرت له امانة الف جنيه , وصرحت للدفاع باحضار شهود نفى لسماع اقوالهم بجلسة 14 سبتمبر .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 أخرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.

 

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