الداخلية تضبط 24 من القيادات الوسطي بالجماعة الإرهابية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 24 عنصر إرهابي خلال حملة أمنية استهدفت أماكن اختباء المتهمين، وذلك في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها، على مستوى محافظات الجمهورية، وتم إلقاء القبض على 14 من تلك العناصر.

كما نجحت القوات في إحباط مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية وتم ضبط (4) من أعضاء تلك اللجان بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الفيوم)، كما تم ضبط 6 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابات المختصة للتحقيق.