أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإنتاج الحربى تتسلم منطقة غرب المنيا لحفر آبار مياه المليون فدان

Google+ Print
الإنتاج الحربى تتسلم منطقة غرب المنيا لحفر آبار مياه المليون فدان الإنتاج الحربى تتسلم منطقة غرب المنيا لحفر آبار مياه المليون فدان
أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أن وزارة الانتاج الحربى استملت منطقة غرب المنيا، وذلك للبدء فى حفر 100 بئر للمياه الجوفية بالمنطقة، التى تقع ضمن خطة المليون فدان، بالإضافة إلى انتهاء وزارة الزراعة من وضع كراسة شروط توزيع الأراضى المنزرعة على المياه الجوفية والمستفيدين منها بمشروع المليون فدان.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قواعد التوزيع تتضمن الاشتراطات التى وضعتها وزارة الموارد المائية والرى بشأن الأسلوب المناسب لاستخدام المياه الجوفية فى الزراعة لضمان الاستدامة للمشروع.

وأكد المصدر أن العمل سوف يتضاعف فى الفترة القادمة بمشروع توشكى، حيث يتم تنفيذ 50 بئرا للمياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسيه بالإضافة إلى تأهيل 50 بئرا جوفيا كانت حفرت أثناء تنفيذ مشروع توشكى ليصل إجمالى الآبار 100 بئرا تستخدم لزراعة 10 آلاف فدان وسوف يتم توزيع الأراضى فى احتفالات أكتوبر القادم، بالإضافة إلى 17 ألف فدان سوف يتم توزيعها من خلال وزارة الزراعة.

جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يتفقد اليوم مشروع استصلاح الأراضى الصحراوية بغرب – غرب المنيا يرافقه خلالها اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة والاستصلاح الزراعى.


>غدًا.. انتهاء مهلة "استشارى سد النهضة" لتسليم العرض الفنى المعدل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365