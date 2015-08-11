الإنتاج الحربى تتسلم منطقة غرب المنيا لحفر آبار مياه المليون فدان

أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أن وزارة الانتاج الحربى استملت منطقة غرب المنيا، وذلك للبدء فى حفر 100 بئر للمياه الجوفية بالمنطقة، التى تقع ضمن خطة المليون فدان، بالإضافة إلى انتهاء وزارة الزراعة من وضع كراسة شروط توزيع الأراضى المنزرعة على المياه الجوفية والمستفيدين منها بمشروع المليون فدان.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قواعد التوزيع تتضمن الاشتراطات التى وضعتها وزارة الموارد المائية والرى بشأن الأسلوب المناسب لاستخدام المياه الجوفية فى الزراعة لضمان الاستدامة للمشروع.

وأكد المصدر أن العمل سوف يتضاعف فى الفترة القادمة بمشروع توشكى، حيث يتم تنفيذ 50 بئرا للمياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسيه بالإضافة إلى تأهيل 50 بئرا جوفيا كانت حفرت أثناء تنفيذ مشروع توشكى ليصل إجمالى الآبار 100 بئرا تستخدم لزراعة 10 آلاف فدان وسوف يتم توزيع الأراضى فى احتفالات أكتوبر القادم، بالإضافة إلى 17 ألف فدان سوف يتم توزيعها من خلال وزارة الزراعة.

جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يتفقد اليوم مشروع استصلاح الأراضى الصحراوية بغرب – غرب المنيا يرافقه خلالها اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة والاستصلاح الزراعى.

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