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التعليم: 68 ألفا و936 طالبا بالثانوية العامة تظلموا من نتائجهم حتى الآن

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التعليم: 68 ألفا و936 طالبا بالثانوية العامة تظلموا من نتائجهم حتى الآن التعليم: 68 ألفا و936 طالبا بالثانوية العامة تظلموا من نتائجهم حتى الآن
أكد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية مازالت تستقبل تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول.

وقال سعد فى بيان صادر عن الوزارة إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات وصل إلى 68 ألفا و936 طالبا وطالبة، وأن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها وصل إلى (184117) ورقة إجابة.

وأوضح أن مادة اللغة العربية نظام حديث تصدرت قائمة المواد المتظلم من نتائجها وتعتبر مادة الفلسفة والمنطق أقل المواد فى نسبة التظلم للنظام الحديث.

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