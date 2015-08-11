رئيس الوزراء يتفقد أراضى مشروع "المليون فدان" فى قنا جواً

تفقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، مشروع استصلاح الأراضى الصحراوية، (المليون فدان) غرب المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا (قرية الحرية) جوًا من خلال طائرة هليكوبتر، فى إطار جولته لعدد من محافظات الصعيد.

ويرافق محلب، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء عادل لبيب ووزير التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى والدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة والاستصلاح الزراعى.

وأشار محافظ قنا أن مشروع استصلاح الأراضى بقرية المراشدة يهدف إلى استصلاح 12 ألفا و 500 فدان عن طريق المياه التى ستوفرها محطة مياه المراشدة بينما يدخل مشروع تنمية واستصلاح منطقة غرب غرب النيل الصحراوية بمنطقة المراشدة بمركز الوقف ضمن مشروع المليون فدان التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.