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الصليب الأحمر: اليمن "يتداعى" بسبب الحرب ويحتاج مساعدات بشدة

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الصليب الأحمر: اليمن "يتداعى" بسبب الحرب ويحتاج مساعدات بشدة الصليب الأحمر: اليمن "يتداعى" بسبب الحرب ويحتاج مساعدات بشدة
قال بيتر مورار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء إن اليمن"يتداعى" تحت وطأة أزمة إنسانية متفاقمة بعد أشهر من الحرب الأهلية.

وطالب مورار فى ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام لليمن بالسماح لموظفى الإغاثة بحرية التحرك لتوصيل المواد الغذائية والماء والدواء لمحتاجيها فى حين حث الأطراف المتحاربة على السعى للتوصل لحل من خلال التفاوض.

وقال مورار فى بيان إن "الوضع الإنسانى لا يوصف بأقل من أنه كارثي. كل أسرة فى اليمن تأثرت بهذا الصراع.. على العالم أن ينتبه لما يحدث."

وأضاف إن نحو أربعة آلاف شخص قُتلوا كما اضطر 1.3 مليون آخرين للنزوح عن منازلهم خلال الصراع.

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