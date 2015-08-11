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الطيران العراقى يلقى منشورات تحذر المواطنين من الاقتراب من مقار داعش

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الطيران العراقى يلقى منشورات تحذر المواطنين من الاقتراب من مقار داعش الطيران العراقى يلقى منشورات تحذر المواطنين من الاقتراب من مقار داعش
أعلن "الاعلام الحربى " العراقى فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الطائرات العراقية ألقت منشورات على مناطق الموصل والفلوجة تحذر فيها المواطنين من الاقتراب من مقارومعسكرات تنظيم "داعش" الإرابى المسلح.

وأفاد فى بيان له بثته وكالة الأنباء العراقية بأن طائرات القوات الجوية ألقت ملايين المنشورات على مناطق الموصل والفلوجة تحذر فيها المواطنين من الاقتراب من مقارومعسكرات ومخازن عصابات "داعش " الإرهابية التى سيتم تدميرها خلال الأيام المقبلة "حسب البيان.

تجدر الإشارة إلى أن عدة مناطق فى شمال وغرب العراق تشهد معارك شرسة ضد تنظيم "داعش " الارهابى منذ أكثر من عام، كما حققت القوات انتصارات كبيرة فى تكريت والأنبار، وتستعد لتحرير الرمادى والموصل وباقى المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم الإرهابى المسلح.
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