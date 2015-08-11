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وزير الخارجية السعودى: الأسد انتهى وإما أن يرحل بعملية سياسية أو عسكرية

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وزير الخارجية السعودى: الأسد انتهى وإما أن يرحل بعملية سياسية أو عسكرية وزير الخارجية السعودى: الأسد انتهى وإما أن يرحل بعملية سياسية أو عسكرية
أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، أن المملكة حريصة على تكثيف علاقتها مع روسيا فى المجال العسكرى، مفيداً بأنه ستكون هناك اتفاقيات مع روسيا فى المجال العسكرى، كما أبدى تقديره لتجاوب روسيا لاستفسارات حول شراء أنظمة دفاعية متطورة.

وبالحديث عن سوريا، قال "الجبير" فى مؤتمر مشترك مع نظيره الروسى بالعاصمة موسكو، إنهم يؤمنون بأن الرئيس بشار الأسد انتهى وإما أن يرحل بعملية سياسية أو عسكرية، مضيفاً "الأسد فقد الشرعية بعد أن قتل أكثر من 300 ألف سورى".

وأوضح الجبير: "بشار الأسد جزء من المشكلة وليس الحل .. وهو أحد الأسباب الرئيسية لنمو داعش في سوريا .. فخلال السنوات الأولى ركز على توجيه سلاحه إلى شعبه وليس إلى التنظيم ما ساعد على زيادة قوته فى سوريا"، وشدد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات السورية خاصة العسكرية من أجل مرحلة ما بعد الأسد.

وأشار وزير الخارجية السعودى، إلى أن نقطة الخلاف مع دولة روسيا حول مشكلة بشار الأسد هو أنهم يعتبرون فى روسيا أن مصير الأسد يحدده السوريون، مؤكدا أن هذه المسألة هى من تشكل نقطة الخلاف.

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مصر 365

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