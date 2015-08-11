السعودية: وضع كاميرات على المساجد لمراقبة الإرهابيين

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية تركيب كاميرات المراقبة كشرط لاعتماد المساجد الحديثة فى جدة (غرب المملكة) ، لحماية المساجد من العمليات الإرهابية، ومحاسبة الدعاة والخطباء المخالفين لمنهج الاعتدال والوسطية.

وكشف مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة على الشمرانى فى تصريح خاص لصحيفة "الوطن" نشرته اليوم الثلاثاء عن أن الوزارة شرعت فى وضع كثير من الخطط التى من شأنها حماية المفهوم السمح للدين الإسلامي، ومن بين تلك الخطط مراقبة المساجد داخليا وخارجيا بكاميرات المراقبة.

وأضاف أن نظام التحكم الآلى الذى تعتزم الوزارة تطبيقه فى المساجد سيتيح للمراقبين إمكان متابعة المؤذنين والأئمة فى أداء مهمتهم فى المسجد من خلال كاميرات تلفزيونية سيتم تركيبها بالمساجد الكبرى والحديثة داخل مدينة جدة، كما سيتيح إمكان رصد المخالفات فى الخطب التى سيتم تسجيلها بشكل آلى وبثها مباشرة للوزارة متى دعت الحاجة إلى ذلك.

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