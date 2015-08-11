بالفيديو.. «مصر نظيفة»…حملة جديدة لمواجهة ظاهرة انتشار القمامة لقناة الحياه

أطلق الإعلامي شريف بركات من خلال برنامج (الحياه الآن)، على قناة الحياة، حملة (مصر نظيفة)، والتي تهدف إلى القضاء نهائيا على ظاهرة انتشار القمامة على مستوى الجمهورية و إيجاد حل جذري للأزمة مع تفعيل آليات الدولة المختلفة في مواجهة هذه الظاهرة، لإعادة المظهر الحضاري للشارع المصري.

وتقوم الحملة على متابعة انتشار القمامة بمختلف المحافظات من خلال إرسال كاميرات والتواصل مع المسئولين يوميا؛ لمتابعة الأزمة في القاهرة والمحافظات، و تلقي اتصالات من المواطنين بشكل دوري على الهواء مباشرة، خلال البرنامج لتلقي شكواهم و مقترحاتهم لحل الأزمة، ومتابعة خطوات الدولة و التقدم الذي أحرزته في هذا الشأن.

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