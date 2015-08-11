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مصرع 8 وإصابة 6 فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

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مصرع 8 وإصابة 6 فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف مصرع 8 وإصابة 6 فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

حادث تصادم -أرشيفية

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم بين سيارة أجرة “ميكروباص” وأخرى نقل، بطريق (بنى سويف ـ الفيوم) أمام قرية بليفيا، التابعة لمركز بنى سويف. كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من المستشفى العام والجامعى، بوصول 8 حالات وفيات و6 آخرين مصابين فى حالات خطرة، إثر حادث تصادم بطريق (بنى سويف ـ الفيوم) . تبين من التحريات الأولية أن السيارة النقل رقم 3641 (و ط ج) أاصطدمت بالسيارة الأجرة (بدون لوحات) مما أدى لانقلابها ووقوع الحادث، تحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة للتحقيق .

 

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