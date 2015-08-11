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مع الموجة الحارة..التعرض لتيارات الهواء البارد يتسبب فى ضيق الشعب الهوائية

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مع الموجة الحارة..التعرض لتيارات الهواء البارد يتسبب فى ضيق الشعب الهوائية مع الموجة الحارة..التعرض لتيارات الهواء البارد يتسبب فى ضيق الشعب الهوائية
مع مرور البلاد بموجة الحر الشديدة يجلس الكثيرون فى الأماكن المكيفة تجنبًا للشعور بالحرارة وأشعة الشمس، وهذا يتسبب فى الإصابة ببعض المشاكل الخاصة بالجهاز التنفسى.

وحول هذا يشير الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وزميل معهد الطفولة، واستشارى الأطفال فى جامعة عين شمس، أن التعرض لتيارات الهواء الباردة يزيد من فرص الإصابة بضيق الشعب الهوائية.

ويتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن تعرض الشعب الهوائية للضيق يكون بسبب الدخول من مكان حار إلى مكان بارد أو شعور الإنسان بالعرق أو تعرضه بعد الاستحمام مباشرة إلى موجة باردة.

ويضيف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هذا قد يتسبب فى إصابة مرضى الربو بالأزمات التنفسية خاصة ليلا، ويرجع ذلك لعدة الأسباب أهمها:

1- انخفاض درجة حرارة الجسم خلال النوم
>2- زيادة الرطوبة فى بعض المناطق ليلاً
>3- انخفاض نسب الأوكسجين وزيادة ثانى أوكسيد الكربون فى الدم ليلاً
>4- نشاط حشرة الفراش يزداد مع الظلام

وأخيرًا ينصح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بضرورة تناول كوب من الماء البارد قبل الخروج من الطقس البارد إلى الساخن.

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مصر 365