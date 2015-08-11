ارتفاع تشوه الحيونات المنوية للزوج يتسبب فى إجهاض الزوجة

بعد مرور السنة الأولى من الزواج يشعر الزوجان بالقلق إذا تأخر الحمل، ويبحثون عن الأسباب، وقد يكون ضمن هذا الأسباب معاناة الزوج من ارتفاع نسبة تشوه الحيونات المنوية لدرجة تعيق عملية الإنجاب.

وحول هذا يشير الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، أن نسبة تشوه الحيوانات المنوية لا تزيد عن 40% عند الرجل السليم، ويحتوى السائل المنوى على 60% من الحيوانات المنوية ذات الأشكال السليمة.

ولكن هل تشوه الحيونات المنوية للرجل يجعله أكثر عرضة لإنجاب أطفال مشوهين؟

>ويجيب البنا مؤكدًا أن الحيوانات المنوية المشوهة أقل قدرة على الحركة من الحيوانات المنوية السليمة لهذا فالحيوانات المنوية السليمة هى التى تصل إلى البويضة لتخصيبها، مضيفًا أن ارتفاع نسبة التشوهات لدى الزوج يتسبب فى تعرض الزوجة للإجهاض.

ويؤكد استشارى النساء والتوليد، أن علاج تشوه الحيوانات المنوية هو أخذ بعض العقاقير التى تزيد من مضادات الأكسدة والتى تقلل من هذه التشوهات، ولهذا يعد العلاج سهلا.