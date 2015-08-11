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تعرف على 6 أضرار للنوم على الوسادات "البوليستر" فى الصيف

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تعرف على 6 أضرار للنوم على الوسادات "البوليستر" فى الصيف تعرف على 6 أضرار للنوم على الوسادات "البوليستر" فى الصيف
لا يعى البعض خطر النوم على المفروشات وبالأخص الوسادات غير القطنية (البوليستر)، والتى تصبح سبب فى الكثير من الأعراض المرضية فيما بعد، وخاصة فى فصل الصيف الذى تزيد فيه درجات الحرارة بشكل ملحوظ، متزامنة مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل أخصائى الأمراض الجلدية أن النوم لفترات طويلة على الوسادات البوليستر، سبب فى الإصابة بالكثير من الأعراض المرضية، لأنها سبب فى حد ذاته فى ضعف أو انعدام التهوية التى تصل للجسم بشكل عام، وللرأس بشكل خاص، كما أنها الخيوط غير القطنية ترفع درجة الحرارة عند الاحتكاك أو المكوث عليها لفترات طويلة.

أضرار النوم على الوسادات البوليستر لساعات طويلة خلال الصيف

وذكر إسماعيل مجموعة من الأضرار الناتجة عن النوم على الوسادات البوليستر لفترات طويلة خلال الصيف منها:

- زيادة نسب الإصابة بالحمونيل، أو الحبوب الحمراء المليئة بالسوائل.
>- الاصابة بحبوب الجبهة والوجه، كالدمامل والحبوب الحمراء.
>- زيادة فرص الإصابة بالحساسية فى الوجه والرقبة ومقدمة الظهر، نتيجة تزايد كمية العرق التى تفرزها هذه المناطق، مما يزيد من نسب الإصابة بالتقرحات فيها.
>- صدور روائح كريهة فالخيوط البوليستر تمنع تهوية الجسم، مما يسبب روائح عرق كريهة.
>- قلة تنفس المسام والبشرة، ما يجعلها عرضة للتشقق والجفاف والتقشر.
>- زيادة نسب العرق الذى يفرزه الجسم والرقبة والرأس والشعر.

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مصر 365