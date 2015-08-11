الشيكولاتة تحد من أعراض الشلل الرعاش

كشفت دراسة ألمانية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة دريسدن الألمانية للتكنولوجيا، أن تناول الشيكولاتة بشكل يومى منتظم قد يساهم فى الحد من أعراض مرض الشلل الرعاش " Parkinson's disease".

وخضع للتجارب حوالى 30 مريضًا بشلل الرعاش، قاموا بتناول 50 جرامًا من الشيكولاتة بمعدل مرتين فى اليوم ولمدة أسبوع كامل، البعض تناول الشيكولاتة البيضاء التى لا تحتوى على الكاكاو إطلاقًا، بينما تناول البعض الأخرى الشيكولاتة السوداء أو الداكنة التى تحتوى على 85% من وزنها من الكاكاو.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين قاموا بتناول الشيكولاتة الغنية بالكاكاو تحسنت أعراض مرض شلل الرعاش التى يعانون منها، وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن الكاكاو يحتوى على مادة " phenylethylamine"، والتى تحفز إفراز المزيد من الموصل العصبى "دوبامين"، والضرورى جدًا لمرضى الشلل الرعاش ويحد من أعراض المرض وخاصةً الرعشة والاهتزاز.

بينما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تقل لديهم مستويات الدوبامين تزيد حدة أعراض الشلل الرعاش التى يعانون منها.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى عشر من شهر أغسطس الجارى.