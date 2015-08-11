أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الشيكولاتة تحد من أعراض الشلل الرعاش

Google+ Print
الشيكولاتة تحد من أعراض الشلل الرعاش الشيكولاتة تحد من أعراض الشلل الرعاش
كشفت دراسة ألمانية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة دريسدن الألمانية للتكنولوجيا، أن تناول الشيكولاتة بشكل يومى منتظم قد يساهم فى الحد من أعراض مرض الشلل الرعاش " Parkinson's disease".

وخضع للتجارب حوالى 30 مريضًا بشلل الرعاش، قاموا بتناول 50 جرامًا من الشيكولاتة بمعدل مرتين فى اليوم ولمدة أسبوع كامل، البعض تناول الشيكولاتة البيضاء التى لا تحتوى على الكاكاو إطلاقًا، بينما تناول البعض الأخرى الشيكولاتة السوداء أو الداكنة التى تحتوى على 85% من وزنها من الكاكاو.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين قاموا بتناول الشيكولاتة الغنية بالكاكاو تحسنت أعراض مرض شلل الرعاش التى يعانون منها، وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن الكاكاو يحتوى على مادة " phenylethylamine"، والتى تحفز إفراز المزيد من الموصل العصبى "دوبامين"، والضرورى جدًا لمرضى الشلل الرعاش ويحد من أعراض المرض وخاصةً الرعشة والاهتزاز.

بينما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تقل لديهم مستويات الدوبامين تزيد حدة أعراض الشلل الرعاش التى يعانون منها.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى عشر من شهر أغسطس الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365