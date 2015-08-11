بالفيديو والصور.. مرض نادر يتسبب فى زيادة مفرطة ليدى صبى هندى

سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء أمس على قضية مثيرة للجدل، حيث أشارت إلى صبى هندى أصيب بمرض نادر نتج عنه زيادة مفرطة فى حجم يديه وأصابعه وأصبحت عملاقة، وقد لقب بصاحب أكبر يدين فى العالم.

وكان الصبى محمد كليم يبلغ من العمر ثمانى سنوات، وعانى منذ ولادته من مرض نادر تسبب له فى زيادة كبيرة فى حجم يديه بشكل غير مناسب، حتى وصلت وزنها 13 كيلو جراما.

ونتيجة لمرضه، كان الأطفال يخافون منه، كما تم رفض قبوله فى المدرسة بسبب يديه التى سوف تسبب "الذعر" للأطفال الآخرين.

كما عانت الأسرة أيضا من غضب الجيران والتفكير الخرافى فى قريتهم النائية، حيث كانوا يعتقدون أن يدى كليم الكبيرتين هما نتيجة للعنة، لذلك وصفوه بـ"الطفل الشيطان".

وأصبح كليم فى حالة لا يحسد عليها، حيث كان لا يقدر حتى أن يكمل المهام اليومية، مثل خلع الملابس لنفسه، أو الأكل والاستحمام.

وبعد أن تقدمت قصة كليم فى العناوين الرئيسية فى العديد من الصحف الدولية، قد تقدم خبراء طبيون فى جنوب الهند بتولى علاج الطفل الهندى، تحت رعاية الدكتور رجا سابابابسى جراح اليد الرائد المعروف بخبرته فى الجراحة المجهرية.

وقال الدكتور رجا سابابابسى إن هذه العملية هى واحدة من الحالات الأكثر تعقيدا على الإطلاق، ويجب إيجاد وسيلة للحد من الحجم الزائد ليدى وأصابع كليم، دون الإضرار بأى من أعصابه، بحيث يكون قادرا على استخدامها.

وخضع كليم لعملية جراحية استغرقت ثمانى ساعات لتقليل حجم يده، كما خضع أيضاً لمزيد من العمليات الجراحية للحد من نمو يده وأصابعه لأكثر من ذلك.



>