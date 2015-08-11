أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. مرض نادر يتسبب فى زيادة مفرطة ليدى صبى هندى

Google+ Print
سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء أمس على قضية مثيرة للجدل، حيث أشارت إلى صبى هندى أصيب بمرض نادر نتج عنه زيادة مفرطة فى حجم يديه وأصابعه وأصبحت عملاقة، وقد لقب بصاحب أكبر يدين فى العالم.

وكان الصبى محمد كليم يبلغ من العمر ثمانى سنوات، وعانى منذ ولادته من مرض نادر تسبب له فى زيادة كبيرة فى حجم يديه بشكل غير مناسب، حتى وصلت وزنها 13 كيلو جراما.

ونتيجة لمرضه، كان الأطفال يخافون منه، كما تم رفض قبوله فى المدرسة بسبب يديه التى سوف تسبب "الذعر" للأطفال الآخرين.

كما عانت الأسرة أيضا من غضب الجيران والتفكير الخرافى فى قريتهم النائية، حيث كانوا يعتقدون أن يدى كليم الكبيرتين هما نتيجة للعنة، لذلك وصفوه بـ"الطفل الشيطان".

وأصبح كليم فى حالة لا يحسد عليها، حيث كان لا يقدر حتى أن يكمل المهام اليومية، مثل خلع الملابس لنفسه، أو الأكل والاستحمام.

وبعد أن تقدمت قصة كليم فى العناوين الرئيسية فى العديد من الصحف الدولية، قد تقدم خبراء طبيون فى جنوب الهند بتولى علاج الطفل الهندى، تحت رعاية الدكتور رجا سابابابسى جراح اليد الرائد المعروف بخبرته فى الجراحة المجهرية.

وقال الدكتور رجا سابابابسى إن هذه العملية هى واحدة من الحالات الأكثر تعقيدا على الإطلاق، ويجب إيجاد وسيلة للحد من الحجم الزائد ليدى وأصابع كليم، دون الإضرار بأى من أعصابه، بحيث يكون قادرا على استخدامها.

وخضع كليم لعملية جراحية استغرقت ثمانى ساعات لتقليل حجم يده، كما خضع أيضاً لمزيد من العمليات الجراحية للحد من نمو يده وأصابعه لأكثر من ذلك.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك