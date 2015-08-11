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محاضرة حول الإنسانيات ببرنامج جامعة الطفل بجنوب الوادي

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محاضرة حول الإنسانيات ببرنامج جامعة الطفل بجنوب الوادي محاضرة حول الإنسانيات ببرنامج جامعة الطفل بجنوب الوادي

​عقدت جامعة جنوب الوادى، محاضرة في مقرر الإنسانيات في طار برنامجها القومي لجامعة الطفل، حاضر فيها الدكتور علي الدين عبد البديع القصبي، بقسم الإجتماع كلية الآداب بقنا، للمستوى العمري 12-13، والذي ناقش فيها قضايا الإنسان من حيث ماهيته وأعضاء جسمه ووظائفها، وحقوق الإنسان من حيث العالمية والمحلية، والإحتياجات والرغبات الأساسية، وأخيراً نحو مدرسة مثالية، كما نفذ التلاميذ أنشطة تطبيقية أبرزت إبداعاتهم الفنية وقدراتهم الخيالية.

ويذكر أن المحاضرة كانت تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي في 26 جامعة حكومية وخاصة وفي اطار الأنشطة التدريسية بجامعة جنوب الوادي.

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