محلب يتفقد الأراضي الصالحة للزراعة بغرب المنيا

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​تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم، الأراضي الصالحة للزراعة بمنطقة غرب المنيا ضمن المشروع القومي للدولة لزراعة واستصلاح مليون فدان، كما تفقد المناطق الصالحة لحفر الآبار الجوفية.

وكان في استقباله اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، واللواء حسن سيف مدير الأمن، ويرافق رئيس الوزراء في زيارته كل من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور حسام مغازي وزير الري واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.

واستعرض رئيس الوزراء مع المحافظ عدد من الخرائط الخاصة بالمواقع الجغرافية والإحداثيات للأراضي التي تصلح للزراعة ولحفر الآبار، حيث تعتبر منطقة غرب المنيا من أفضل الأماكن للمياه الجوفيه.

وقال الدكتور إبراهيم عبدالفتاح الخبير الجيولوجي، إن المرحلة الأولى للاستصلاح ستضم 460 ألف فدان غرب المنيا، والمرحلة الثانية تضم 230 ألف فدان بغرب غرب المنيا، وسيتم ضم الأراضي الخاصة بطريق بني مزار- البويطي ليصل إلى مايقارب المليون فدان.

كما تفقد رئيس الوزراء الأعمال الخاصة بطريق بنى مزار البويطي والتي قاربت على الإنتهاء ،حيث أشاد محلب بانجاز الأعمال الخاصة بالطريق ليصبح شريانا جديدا لتنمية محافظات الصعيد، والذي يصل طوله إلى 200 كم وعرضه 13.5 متر بتكلفة تبلغ حوالي 400 مليون جنيه.