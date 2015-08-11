عمال سيراميك روك بالسويس يحتجون ضد قرار إيقاف العمل لمدة شهر

احتج العشرات من عمال شركة سيراميك روك بمنطقة السخنة ظهر اليوم، أمام مقر مديرية القوى العاملة على قرار إدارة الشركة بإعطاء العمال شهرًا إجازة، وإيقاف العمل لمدة أسبوعين خلال الفترة الماضية.

وقام العمال بالتوجه إلى قسم شرطة عتاقة، وتحرير محضر رقم 1568 إدارى ضد إدارة الشركة متهمينهم بمحاولة فصل وتشريد 750 عاملا من قوة الشركة، وذلك بسبب عدم وصول الغاز للمصنع للعمل بسبب مديونية الشركة الكبيرة لدى شركة الغاز.

وأضاف العمال أنهم حتى الآن لم يحصلوا على رواتب شهر يوليو، مطالبين من محافظ السويس ووزيرة القوى العاملة بالتحرك وإنقاذهم وصرف مستحقاتهم.

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