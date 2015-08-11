بالصور.. وقفة لأهالى قتيل أمام محكمة كفر الشيخ للمطالبة بالقصاص

شهدت محكمة كفر الشيخ صباح اليوم الثلاثاء وقفة للمطالبة بإعدام قتلة أحمد ناجى مصطفى 22 سنة صاحب توك توك، الذى لقى مصرعه على يد 4 أربعة بكفر الشيخ لسرقة التوك توك ومثلوا بجثته، ورفع الأهالى لافتات مطالبين بإعدام المتهمين أثناء عرضهم على نيابة كفر الشيخ.

وطالبت والدة أحمد، القضاة بالحكم على المتهمين بالإعدام وليس بالحبس وتأجيل المحاكمات لهم ومحاولة سن قانون جديد يحكم عليه بمثل هؤلاء بالإعدام فى أسرع وقت ممكن.

وتعود أحداث الواقعة لـ28 رمضان الماضى عندما استدرج أحد الجناة أحمد لموقع ارتكاب الجريمة بحجة توصيله وخلف كمين القرضا بمدخل كفر الشيخ فى أراض زراعية بجوار مصرف فوجئ أحمد بالثلاثة متهمين الآخرين وقاموا بالاستيلاء على التوك توك وقاموا بتوثيقه وضربه بآلة حادة على وجهه، وربط يديه وإلقائه فى مياه ترعة، وحلق شعر رأسه لتختفى معالم وجهه بعد أن ظل فى المياه أسبوعا، وفوجئ صاحب الأرض بالجثة فى مياه المصرف ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وتمكنت مباحث مركز كفر الشيخ ومباحث قسم أول التوصل للجناة الأربعة واعترفوا بارتكابهم الجريمة.



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