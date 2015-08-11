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محافظ بنى سويف يصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لسيدة مريضة

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محافظ بنى سويف يصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لسيدة مريضة محافظ بنى سويف يصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لسيدة مريضة
قرر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، صرف 10 آلاف جنيه إعانة مالية عاجلة للسيدة "شيماء.ط.ك"، 28 عامًا، مقيمة بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، لمساعدة أسرتها فى تحمل تكاليف علاجها، حيث إنها تعانى منذ 17 عامًا من ضمور فى العضلات أفقدها القدرة على الحركة، بالإضافة إلى تعرضها لمضاعفات مرضية أخرى.

وأشار سليم فى تصريحات صحفية إلى سعى المحافظة لتقديم الدعم السريع والإعانات العاجلة للفئات الأكثر احتياجًا، لمساعدتهم فى تحمل أعباء الحياة والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم مباشرة وتلبيتها فى أسرع وقت ممكن.

وكانت أسرة السيدة المريضة تقدمت بطلب مساعدة يتضمن وصفًا لحالتها إلى محمد صفوت، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة شرق النيل، وتم عرضه على المحافظ فوافق على صرف إعانة عاجلة.

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