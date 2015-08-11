انقطاع الكهرباء يتسبب فى غرق منازل فى أسوان بمياه الصرف الصحى

تسبب انقطاع الكهرباء فى حدوث كارثة بمدينة أسوان، بعد غمر عشرات المنازل بمنطقة بركة الدماس بمياه الصرف الصحى، بعد توقف طلمبات الرفع بمحطتى الصرف الصحى (1 و6) عن العمل، نظراً لانقطاع التيار الكهربائى وحدوث عطل بمولد الكهرباء الاحتياطى، وهو الذى تسبب فى تسريب مياه الصرف إلى المنازل وقطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمدينة أسوان.

ومن جانبه، قرر اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، إحالة المتسبب فى واقعة قطع الكهرباء وتوقف طلمبات محطة بركة الدماس وغرق المنازل إلى النيابة العامة، لمحاسبة المقصرين بشركتى مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً كهرباء جنوب الصعيد والتحقيق مع المتورطين فى الواقعة، وخاصة أن هناك تعليمات باستثناء محطات الشرب والصرف الصحى وكافة مواقع المرافق العامة والخدمية من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.