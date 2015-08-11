حبس مساعد شرطة لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالعياط

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف اليوم الثلاثاء بحبس "حسن.ه" 42 سنة، مساعد شرطة بوزارة الداخلية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية داخل منزله بقرية أبو سويلم بالعياط، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة النارية التى تم ضبطها بحوزته.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بمنطقة سكنه بقرية "ابو سويلم" بالعياط، بعدما كشفت التحريات عن ضلوعه فى الاتجار فى الأسلحة النارية، وبحوزته 3 بنادق، إحداهما بندقية آلية عيار 7.62×39 والآخرين خرطوش تركى الصنع عيار 12مم، وعدد من الطلقات النارية لذات الأسلحة المضبوطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.