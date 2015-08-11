حبس مساعد شرطة لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالعياط

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف اليوم الثلاثاء بحبس "حسن.ه" 42 سنة، مساعد شرطة بوزارة الداخلية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية داخل منزله بقرية أبو سويلم بالعياط، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة النارية التى تم ضبطها بحوزته.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بمنطقة سكنه بقرية "ابو سويلم" بالعياط، بعدما كشفت التحريات عن ضلوعه فى الاتجار فى الأسلحة النارية، وبحوزته 3 بنادق، إحداهما بندقية آلية عيار 7.62×39 والآخرين خرطوش تركى الصنع عيار 12مم، وعدد من الطلقات النارية لذات الأسلحة المضبوطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.