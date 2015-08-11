أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الدفاع بـ"اقتحام سجن بورسعيد":علاء عبد الفتاح محكوم عليه مع من خانوا الوطن

Google+ Print
الدفاع بـ"اقتحام سجن بورسعيد":علاء عبد الفتاح محكوم عليه مع من خانوا الوطن الدفاع بـ"اقتحام سجن بورسعيد":علاء عبد الفتاح محكوم عليه مع من خانوا الوطن
شكك المحامى أشرف العزبى، عضو الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام سجن بورسعيد"، فى مصداقية الفيديوهات المعروضة فى جلسة اليوم الثلاثاء، لأحداث القضية المستمدة من التغطية لقناة "سى بى سى" للواقعة يوم حدوثها، وكانت "دينا عبد الرحمن" هى مقدمة التغطية التى شملت كذلك بيان الداخلية بخصوص الأحداث.

وقال "العزبى"، إن ما عُرض من تفاصيل تغطية إعلامية يعبر عن القناة والقائمين عليها والعاملين فيها واصفًا المراسلين بالمتلونين، وانتقل للهجوم على ضيوف الفقرة الإخبارية، مشيرًا إلى أن أحدهم هو الناشط السياسى "علاء عبد الفتاح" ليعقب بأنه يقضى عقوبته حاليًا ضمن من خانوا الوطن، فتدخل القاضى ونبه الدفاع بأن المحكمة لم تلتفت لما قاله الضيوف أو المذيعة لأنه أمر لا يعنى موضوع القضية.

من جانبه، أكد عضو آخر فى هيئة الدفاع أن بيان وزارة الداخلية يأتى ممن وجهت إليهم "الخصومة" على حد قوله، سائلاً المحكمة باستنكار عن: هل توافق ذلك البيان مع ما شاهدته المحكمة سابقًا من مقاطع مصورة وثقت أحداث القضية؟

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وعددهم 51 أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365