مقتل فلاح فى مشاجرة بين أبناء عمومة بأسيوط

أنهت الخلافات الأسرية بين أبناء عمومة حياة شخص بقرية عرب الكلابات مساء أمس بعد نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب الخلافات المستمرة فيما بينهم انتهت بمقتل أحدهم.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فراج، رئيس مباحث مركز الفتح، يفيد نشوب مشاجرة بقرية عرب الكلابات بين أفراد عائلة "مرسى" انتهت بمقتل "م. م. مرسى" بعد نقله إلى المستشفى الجامعى متأثرا بجراحه.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث الفتح برئاسة المقدم محمد فراج وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبالعرض على النيابة التى أمرت بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.