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ضبط 3 إخوان لاتهامهم بحرق مركز شرطة العياط بجنوب الجيزة

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ضبط 3 إخوان لاتهامهم بحرق مركز شرطة العياط بجنوب الجيزة ضبط 3 إخوان لاتهامهم بحرق مركز شرطة العياط بجنوب الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط ثلاثة من عناصر جماعة الإخوان، متهمين فى واقعة حريق مركز شرطة العياط، والتى وقعت أحداثها فى أغسطس من العام قبل الماضى عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة قد أصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهمين على خلفية المعلومات التى كشفتها التحريات بضلوعهم فى واقعة حريق مركز شرطة العياط، وتنفيذا للإذن الصادر من النيابة العامة، خرجت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العياط إلى مكان تواجد المتهمين، وتم ضبط أحدهم بقرية المتانيا بمركز العياط وضبط الاثنين الآخرين بقرية ميت القايد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

على جانب آخر باشرت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة التحقيق مع المتهمين بعدما وجهت لهم تهم الاشتراك فى حرق منشأة عامة وتكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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مصر 365