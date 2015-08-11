حبس سائقين ضبط بحوزتهما كيلو هيروين داخل سيارة بمدينة القناطر

أمرت نيابة القناطر بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية بحبس "سائقين" أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطهما وبحوزتهما كيلو "هيروين" داخل سيارة بمطلع كوبرى باسوس بمدينة القناطر.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد قيام النقيب كريم وسام ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القول الأمنى بالطريق الدائرى من ضبط، كل من "عبود ع ع" 21 سنة سائق توك توك و"عمر ر ع" 20 سنة سائق ميكروباص، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام ومبلغ مالى 265 جنيها، وعدد [ 2 ] هاتف محمول أثناء استقلالهما السيارة رقم 5967 أ ع ماركة سوزوكى فان قيادة الثانى بناحية مطلع كوبرى باسوس – دائرة مركز القناطر الخيرية اتجاه الجيزة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 23738 جنايات مركز القناطر الخيرية لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.