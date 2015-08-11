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محامى أبو العلا ماضى: استندنا للمادة 143 عقوبات فى طلب إخلاء سبيل موكلى

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محامى أبو العلا ماضى: استندنا للمادة 143 عقوبات فى طلب إخلاء سبيل موكلى محامى أبو العلا ماضى: استندنا للمادة 143 عقوبات فى طلب إخلاء سبيل موكلى
قال رمضان أبو على، محامى الدكتور أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عقب قرار إخلاء سبيل موكله من الدائرة الـ10 بمحكمة استئناف الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية على ذمة قضية "أحداث بين السرايات"، إنهم استندوا فى جلسة الاستئناف إلى نص المادة 143 من قانون العقوبات المصرى لطلب إخلاء سبيل "ماضى"، وذلك بعد انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطى فى 29 يوليو من العام الجارى، وهذا يعنى قضائيًا أكثر من عامين فى الحبس الاحتياطى.

وأضاف "أبو على"، أن قانون الحبس الاحتياطى الجديد لا ينطبق على حالة أو قضية الدكتور أبو العلا ماضى، وهذا كان السبب الرئيسى فى قرار المحكمة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

واختتم "أبو على" حديثه، موكدًا على أنهم شرعوا فى الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيل الدكتور أبو العلا ماضى وأنه سيخرج من محبسه فى غضون ساعات قليلة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أمرت سابقًا بحبس "ماضى" على ذمة التحقيقات التى تجريها معه بشأن اتهامه بالتحريض على أحداث العنف والفوضى التى وقعت بمنطقة بين السرايات عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، والتى راح ضحيتها وأصيب خلالها العشرات.

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مصر 365