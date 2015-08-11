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وزير الخارجية السعودى: الموقف من سوريا ثابت ونرفض أى دور للأسد فى المستقبل

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وزير الخارجية السعودى: الموقف من سوريا ثابت ونرفض أى دور للأسد فى المستقبل وزير الخارجية السعودى: الموقف من سوريا ثابت ونرفض أى دور للأسد فى المستقبل
أبدى عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، رغبة المملكة فى تعزيز علاقتها الاقتصادية وفى كل المجالات مع روسيا، مفيدًا بأنهم يعملون على تفعيل اتفاقيات تنمية العلاقات مع روسيا، وأن هناك تقاربا فى المواقف مع روسيا فى معظم الملفات السياسية.

وقال "الجبير"، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الروسى فى العاصمة الروسية موسكو، إنه بحث مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أهمية التوصل لحل سياسى فى سوريا، مؤكدا أن موقف من سوريا لم يتغير ويدعم الحل السلمى وفق اتفاقية جينيف وضرورة توحيد صف المعارضة فى سوريا.

وجدد وزير الخارجية السعودى، التأكيد على رفض أى دور للرئيس السورى بشار الأسد فى مستقبل سوريا وذلك من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة.

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مصر 365

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