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إليسا تودع لندن برفقة شقيقها

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إليسا تودع لندن برفقة شقيقها إليسا تودع لندن برفقة شقيقها

الثلاثاء 11-08-2015 13:51

نشرت الفنانة اليسا صورة سيلفي على حسابيها في موقعي "انستغرام" و"تويتر"، جمعتها بشقيقها ومدير أعمالها في مطار العاصمة البريطانية قبل صعودها الطائرة متوجهة إلى لبنان، حيت كانت في رحلة إلى لندن.

وكانت اليسا قد نشرت أكثر من صورة جمعتها بشقيقها أثناء رحلتها إلى لندن، الأمر الذي لاقى إعجاب عدد كبير من متابعيها، خصوصاً وأن اليسا نادراً ما تنشر صور مع شقيقها.

اليسا كانت قد توجهت الأسبوع الماصي إلى لندن حيث أمضت وقتاً ممتعاً مع شقيقها وأصدقائها ونشرت صوراً شاركت بها جمهورها من الأماكن التي زارتها، كما أحيت الفنانة حفلاً ضخماً في لندن من تنظيم شركة "روتانا" وشاركها به الفنان ماجد المهندس.

 

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