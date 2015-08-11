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نيكي ميناج تعلن عن حملها

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الثلاثاء 11-08-2015 12:32

استغلت النجمة العالمية Nicki Minaj حفلها في ولاية بورغيتستاون لتعلن عن حملها على طريقتها الخاصة.

وطلبت النجمة البالغة من العمر 32 عاماً خلال الحفل من الجمهور الترحيب بحبيبها Meek Mill، البالغ من العمر 28 عاماً، قائلةً :"رحبوا بحفاوة بوالد إبني".

واللافت أن Nicki قامت بإعادة نشر لحظة ترحيبها بحبيبها عبر صفحتها على احد مواقع التواصل الإجتماعي، ما يؤكد أنها بالفعل تنتظر طفلاً.

يذكر أن Nicki Minaj ارتبطت عاطفياً بالنجم Meek Mill منذ شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري.

 

 

 

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