ماتا: المهم أن مانشستر يونايتد لم يخسر مثل بداية الموسم الماضي

(إفي): أعرب الإسباني خوان ماتا، لاعب وسط مانشستر يونايتد عن سعادته بالبداية الجيدة للموسم التي حققها فريقه بالفوز على توتنام السبت بهدف نظيف في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ماتا، عبر مدونته الأسبوعية (وان أور بيهايند)، "بعد فترة الاستعداد للموسم.. بدأنا منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2015-2016 أمام منافس قوي بحجم توتنام. بدأنا بصورة جيدة، وهذا دائما ما يكون مهما".

وفاز "الشياطين الحمر"، الذي حل رابعا في الموسم الماضي، على توتنام بهدف سجله كايل والكر عن طريق الخطأ في مرماه.

وأشار "بعد ما حدث العام الماضي، عندما خسرنا في مباراتنا الرسمية الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام سوانزي سيتي على ملعبنا، كان الفريق معد ذهنيا لبدء الموسم بصورة مختلفة تماما، وقد كان".

وأضاف "اللقاء لم يكن سهلا على الاطلاق. واجهنا صعوبة في اللعب بأريحية، وكذلك توتنام، وجزء من هذا بسبب ضغط المنافس، ولكننا تمكنا من صناعة الفارق بهدف في الشوط الأول، كان كافيا لحسم نقاط المباراة الثلاثة".

وأوضح "كان هناك الكثير من الجوانب الايجابية في المباراة، فبجانب النتيجة، كان أولد ترافورد شاهدا على أولى مباريات الكثير من اللاعبين، الذين أعتقد أنهم قدموا أداء جيدا"، في اشارة إلى باستيان شفاينشتايجر وماتيو دارميان وممفيس ديباي ومورجان شنايدرلين وسيرخيو روميرو.

وأكد "بدأنا التفكير في مباراتنا المقبلة أمام أستون فيلا على ملعبهم، وهو فريق بدأ الموسم بالفوز على برونموث خارج ملعبه في مباراة قدم خلالها مستوى جيد".

وبعد تلك المباراة، يواجه اليونايتد في 18 من الشهر الجاري كلوب بروج البلجيكي في الدور التأهيلي لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف "بعدها سنخوض مباراة هامة للغاية بالنسبة لنا، مباراة ذهاب الدور التأهيلي لدوري أبطال أوروبا".