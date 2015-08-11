بالفيديو …الصحة : تعرض الأطفال للشمس خلال الموجة الحارة يسبب الوفاة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تعرض الأطفال للشمس المباشرة خلال هذه الأيام التى ترتفع فى درجات الحرارة بشكل كبير يعتبر مميتا. وأفاد الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح أون” المذاع على فضائية أون تى فى”، اليوم الثلاثاء، بأن 85% من المتوفين نتجية التعرض لأشعة الشمس يفوق سنهم الـ65 سنة ومصابين بأمراض مزمنة. وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الاختلاف هذا العام، أن وزارة الصحة أعلنت عن حالات الوفيات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة لتطبيق مبدأ الشفافية، لأن أهم الطرق الواقية هو الوعى الجمعى، وأن وجود وفيات نتيجة ارتفاع درجات أمر يحدث فى جميع دول العالم.

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