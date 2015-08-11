أسماء شهرة الإنجليز – بجع ودبابير وبنطلونات.. وشواكيش (4 من 4)

أيام قليلة وينطلق موسم 2015-2016 للدوري الانجليزي الممتاز.. بعد أيام ستبدأ أسماء "المدفعجية" و "الشياطين الحمر" وغيرها تغزو أسماع محبي ومتابعي الـ Premier League.. ولكل إسم من هذه الأسماء حكاية.

في التقرير التالي يستعرض معكم FilGoal.com حكايات وأسماء شهرة الأندية العشرين التي تتنافس على لقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

في الجزء الأول استعرضنا أسماء شهرة أندية أرسنال، أستون فيلا، بورنموث، تشيلسي وكريستال بالاس.

وفي الجزء الثاني ألقينا الضوء على شهرة فرق إيفرتون، ليستر سيتي، ليفربول، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

الجزء الثالث ضم أندية نيوكاسل يونايتد، نورويتش سيتي، ساوثامبتون، ستوك سيتي وسندرلاند.

سوانزي سيتي – البجع

مشتقاً من إسم الفريق الويلزي، بل وإسم المدينة "سوانزي" جاءت تسمية “The Swans” أو "البجع" بالعربية كإسم شهرة للفريق الذي يتخذ من شكل البجعة شعاراً له أيضاً. الفريق كان يعرف سابقاً أيضاً بـ"الجاكس –The Jacks" نسبة إلى كلب كان يدعى جاك، أنقذ حياة حوالي 30 بحاراً من الغرق في ميناء سوانزي في الثلاثنيات وأصبح رمزاً للمدينة.

توتنام هوتسبير – السبيرز

نادي توتنام هوتسبير سمي بهذا الإسم نسبة لسير هنري بيرسي الذي كان بطلاً حربياُ في القرن الرابع عشر وكان يعيش في نفس المنطقة التي تأسس بها النادي.. ومن إسم شهرته "هاري هوتسبير" اشتق إسم النادي، وكذلك إسم شهرته "السبيرز “The Spurs – والتي تعني أيضاً بالعربية "المهاميز" التي كانت مميزة لأحذية راكبي الخيل والتي كانت سبباً في إسم شهرة السير هاري هوتسبير.

واتفورد – الدبابير

بعدما قرر فريق واتفورد تغيير لون قميصه عام 1959 إلى الأصفر والأحمر والأسود، اتخذت جماهير الفريق من كلمة "الدبابير “The Hornets – اسما لشهرتها، ليتم وضع رسم لدبور في شعار الفريق. وبالرغم من تغيير هذا الرسم عام 1974 إلى وعل (ذكر الغزال) نسبة لشعار مدينة واتفورد، إلا أن إسم الدبابير ظل هو الإسم الأطثر ارتباطاً بالفريق الصاعد مجدداً هذا الموسم للدوري الممتاز.

وست بروميتش ألبيون – الباجيز

أكثر من قصة ارتبطت بتسمية "باجيز" التي يشتهر بها وست بروميتش ألبيون. لكن أكثرها دقة وقرباً للحقيقة تقول أن الإسم جاء من السراويل الفضفاضة التي يطلق عليها إسم "Baggies" والتي كانت ترتديها جماهير الفريق والتي كان أغلبها من عمال الحديد، وكانوا يرتدون هذه السراويل لتحميهم من الحديد المنصهر.

وست هام يونايتد – المطارق

تأسس وست هام يونايتد كنادي لشركة تيمز للحديد، ومن ارتباط النادي بعمال الحديد والصلب واستخدامهم المستمر للمطارق، جاء وجود مطرقتين في شعار النادي بالإضافة لتسميته بـ"المطارق –“The Hammers.