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مقتل 25 شخصا فى هجوم لداعش على مدينة مارع شمال سوريا

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مقتل 25 شخصا فى هجوم لداعش على مدينة مارع شمال سوريا مقتل 25 شخصا فى هجوم لداعش على مدينة مارع شمال سوريا
قتل 25 عنصرا على الاقل من الفصائل المقاتلة ليل الاثنين الثلاثاء خلال هجوم نفذه تنظيم داعش على مدينة مارع التى تعقد معقلا رئيسيا لمقاتلى المعارضة فى شمال سوريا، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السورى لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن اليوم الثلاثاء "هاجم تنظيم داعش ليلا مدينة مارع التى تعد معقلا رئيسيا للفصائل المقاتلة فى ريف حلب الشمالى، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين تخللها تفجير اربعة عناصر من التنظيم انفسهم بأحزمة ناسفة".

وأضاف "تسببت الاشتباكات والتفجيرات الانتحارية بمقتل 25 مقاتلا من الفصائل على الاقل وثمانية من تنظيم الدولة الاسلامية بينهم الانتحاريون الأربعة".

وتقع مدينة مارع على طريق امداد رئيسية نحو تركيا وتعد أحد ابرز معاقل فصائل المعارضة التى تخوض معارك ضد النظام وتنظيم داعش فى آن معا.

وكتب مأمون الخطيب مدير وكالة شهبا المحلية فى حلب على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" ان "خلية من تنظيم داعش تسللت إلى مدينة مارع فى ريف حلب الشمالى وقام عناصرها بإطلاق القنابل اليدوية والرصاص الحى على المدنيين".

وأوضح ان مقاتلى الفصائل "حاصروا" عناصر التنظيم فى أحد احياء المدينة، ما دفع عددا منهم إلى تفجير انفسهم بأحزمة ناسفة.ودارت ليلا معارك عنيفة بين الطرفين توقفت فجرا وفق المرصد.

وسيطر تنظيم داعش الاحد على قرية ام حوش الواقعة جنوب مدينة مارع، بعد اشتباكات تسببت بمقتل 37 عنصرا من الفصائل ولا يزال عشرون اخرون فى عداد المفقودين، بحسب المرصد.

كما قتل 19 مقاتلا من عناصر التنظيم فى هذه المعركة جراء ضربات جوية نفذها الائتلاف الدولى بقيادة أمريكية والذى يستهدف مواقع الجهاديين فى سوريا.

ويحاول تنظيم داعش منذ اشهر السيطرة على مدينة مارع نظرا لموقعها الاستراتيجى وبهدف قطع الامدادات إلى الفصائل المقاتلة.
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