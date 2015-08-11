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رئيس الوزراء العراقى يطالب مجلس النواب بإلغاء مناصب نواب الرئاسات

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رئيس الوزراء العراقى يطالب مجلس النواب بإلغاء مناصب نواب الرئاسات رئيس الوزراء العراقى يطالب مجلس النواب بإلغاء مناصب نواب الرئاسات
طالب حيدر العبادى، رئيس مجلس الوزراء العراقى، مجلس النواب بإلغاء مناصب نواب الرئاسات، خلال جلسة البرلمان العراقى للتصويت على وثيقة الإصلاح التى طرحها حسبما ذكرت فضائية "الحدث".

ويمر العراق بمرحلة جديدة من الصراع الداخلى السياسى بين والعديد من المسئولين وبالبلاد، عقب التظاهرات الحاشدة التى خرجت فى ربوع البلاد تعبيرا عن غضب الشعب العراقى من الفساد.

وكان بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الأحد الماضى، تضمن قرارا بتقليص شامل وفورى فى أعداد الحراسات لكل المسئولين فى الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.

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