رئيس الوزراء العراقى يطالب مجلس النواب بإلغاء مناصب نواب الرئاسات

طالب حيدر العبادى، رئيس مجلس الوزراء العراقى، مجلس النواب بإلغاء مناصب نواب الرئاسات، خلال جلسة البرلمان العراقى للتصويت على وثيقة الإصلاح التى طرحها حسبما ذكرت فضائية "الحدث".إعلان - Ads إعلان - Ads
ويمر العراق بمرحلة جديدة من الصراع الداخلى السياسى بين الحكومة والعديد من المسئولين وبالبلاد، عقب التظاهرات الحاشدة التى خرجت فى ربوع البلاد تعبيرا عن غضب الشعب العراقى من الفساد.
وكان بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الأحد الماضى، تضمن قرارا بتقليص شامل وفورى فى أعداد الحراسات لكل المسئولين فى الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.