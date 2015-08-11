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المعارضة السورية : 1400 قذيفة تستهدف بلدتى القوعة وكفريا بريف إدلب

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المعارضة السورية : 1400 قذيفة تستهدف بلدتى القوعة وكفريا بريف إدلب المعارضة السورية : 1400 قذيفة تستهدف بلدتى القوعة وكفريا بريف إدلب
أعلنت مصادر بالمعارضة السورية أن الفصائل المقاتلة تخوض معارك مستمرة مع قوات النظام من أجل السيطرة على بلدتى الفوعة وكفرية المواليتين للنظام بريف ادلب حيث تتحصن قوات الرئيس بشار الأسد.

وأوضحت المصادر- حسبما أفادت قناة (العربية) اليوم الثلاثاء- أن قوات النظام استهدفت البلدتين بأكثر من 1400 قذيفة من أجل استمرار السيطرة عليها وإخراج فصائل المعارضة منها.

وأشارت المصادر إلى أن جبهة النصرة والفصائل المقاومة تمكنت من التقدم فى منطقة الصواغية الواقعة فى امتداد بلدة الفوعة.

يأتى هذا فى وقت تستمر فيه الاشتباكات بين قوات النظام وعناصر تنظيم داعش فى محيط حقلى شاعر وجزل بريف حمص الشرقى ترافق ذلك مع قصف الطيران الحربى على مناطق الاشتباك، فيما قصفت قوات النظام الحولة وتلبيسة بريف حمص الشمالي.

وفى منطقة الزبدانى بريف دمشق، استهدفت العشرات من البراميل المتفجرة مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى فى المدينة وسط قصف عنيف من قبل قوات النظام على مناطق فى المدينة.

على الصعيد ذاته أعلن "جيش الإسلام" أكبر الفصائل المعارضة فى سوريا حملة عسكرية على تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة القلمون الشرقى.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتى وسط اشتباكات فى مناطق بريف حمص القريبة من القلمون ومن الحدود مع لبنان بين تنظيم داعش والقوات الحكومية السورية.

يذكر أن جيش الإسلام هو عبارة عن اندماج أكثر من 50 لواء وفصيلا مسلحا تم تشكيله منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف مارس 2011.
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