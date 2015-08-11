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الأمن اللبنانى: اعتقال 3 سوريين ولبنانى لانتمائهم إلى "مجموعات إرهابية"

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الأمن اللبنانى: اعتقال 3 سوريين ولبنانى لانتمائهم إلى "مجموعات إرهابية" الأمن اللبنانى: اعتقال 3 سوريين ولبنانى لانتمائهم إلى "مجموعات إرهابية"
اعتقلت القوى الأمنية اللبنانية ثلاثة سوريين ولبنانى "لانتمائهم إلى مجموعات إرهابية ، وتحضيرهم لعمليات اغتيال وتفجيرات فى الداخل اللبناني".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن المديرية العامة للأمن العام أنه جرى توقيف السوريين الثلاثة "لانتمائهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابى وإقدامهم على تأليف مجموعة مهمتها مراقبة بعض الشخصيات والكوادر الحزبية تمهيدا لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات فى الداخل اللبناني".

وتابعت المديرية العامة للأمن العام أنه تم توقيف اللبنانى "لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابى ونشاطه بمجال مراقبة تحركات ودوريات الجيش اللبنانى والقوى الأمنية لصالح أشخاص إرهابيين".
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