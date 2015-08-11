غرق طفل أثناء استحمامه بترعة الإبراهيمية بالمنيا

غرق طفل أثناء استحمامه بترعة الإبراهيمية، وتلقى العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوى بلاغا من الأهالى بغرق أحد الأشخاص بالمجرى المائى لترعة الإبراهيمية، وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفل محمد نادى خير الله، 10 سنوات، مقيم بقرية سيف الغربية، حال استحمامه بالمجرى المائى للترعة بذات الناحية وتعذر انتشال جثته.

وبسؤال والدة "نادى خير الله" مقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بالتسبب فى غرقه.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة واتخذت إجراءات النشر عن الجثة وجارى موالاة البحث عنها بالمجرى المائى.