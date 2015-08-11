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رئيس الوزراء يتفقد مشروع استصلاح وتنمية منطقة غرب النيل بقنا

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رئيس الوزراء يتفقد مشروع استصلاح وتنمية منطقة غرب النيل بقنا رئيس الوزراء يتفقد مشروع استصلاح وتنمية منطقة غرب النيل بقنا

سيقوم إبراهيم محلب رئيس الوزراء ظهر اليوم، القيام بزيارة لمشروع استصلاح الأراضي الصحراوية غرب المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، ويرافقه خلالها اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، والدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، وعبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأشار محافظ قنا، أن مشروع استصلاح الأراضي بقرية المراشدة يهدف إلي استصلاح 12 ألف و 500 فدان عن طريق المياه التي ستوفرها محطة مياه المراشدة، بينما يدخل مشروع تنمية واستصلاح منطقة غرب غرب النيل الصحراوية بمنطقة المراشدة بمركز الوقف ضمن مشروع المليون فدان التى أعلن عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية.

وأكد الهجان أن الدولة تعطي أولوية كبري لمشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية بزيادة الرقعة الزراعية والتنمية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتشجيعا للاستثمار في الأراضي الصحراوية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة (كقرية الحرية) وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

 

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